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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:36
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 57 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 260 lira bulundu.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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