Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 57 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 260 lira bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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