Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Malatya'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde temaslarda bulundu.

Gürgen, beraberinde Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldan Gürken, Doğanşehir ilçesinin imar planıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Bayram ise burada yaptığı konuşmada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile bira araya gelerek Doğanşehir'in imar ve yapım planları noktasında istişarelerde bulunduk. Bakan Yardımcımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.