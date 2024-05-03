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        Malatya'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi

        İnönü Üniversitesinde öğrenciler, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine basın açıklamasıyla destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:04
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        Malatya'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi
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        İnönü Üniversitesinde öğrenciler, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine basın açıklamasıyla destek verdi.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlikte, üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce ve Türkçe, "Filistin'de olanlara susmayın", "Katil Siyonistler kadın ve çocukları öldürüyor", "Soykırıma göz yumma", "Hemen şimdi ateşkes", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Filistin elbet özgür olacak" yazılı döviz açtı.

        Grup adına açıklama yapan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisi Oguzhan Aslan, İsrail'in yayılmacılığının 7 Ekim 2023 itibarıyla insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

        Gazze'de geçen süreçte çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini ifade eden Aslan, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını söyledi.

        ABD'deki üniversite öğrencilerinin İsrail karşıtı gösterilerinin dünya genelinde başkaldırı fitilini ateşlediğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan bu insani duruşa dersleri iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına destek veren tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz."

        Aslan, İnönü Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren herkesin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

        AK Parti Malatya Gençlik Kolları ÜNİAK Birim Başkan Yardımcısı Edanur Gümüş de basın açıklamasını İngilizce okudu.

        Buradaki açıklamanın ardından öğrenciler, İnönü Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Gazze'ye destek ve işgalci siyonist rejime tepki" programına katıldı.

        Akademisyenlerin de katıldığı etkinlikte, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli öğrenci ve akademisyenler için, oluşturulan alana cübbe ve kalem bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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