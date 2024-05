Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Malatya'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye genelinde söylüyorum bunu, şu anda neredeyse 390 küsur bin konutumuzun inşaatı başladı." dedi.

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, yapımı süren çarşı projesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Özhaseki'ye burada Emlak Konut yetkilileri tarafından sunum yapıldı.

Özhaseki, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'na geçerek burada düzenlenen Malatya İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantının girişinde gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, ülkenin 14 ay önce büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını, 1000 yıldır Anadolu'da yaşayan bu milletin başına gelebilecek en büyük felaketin Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu söyledi.

Depremlerde 14 milyon insanın zarar gördüğü belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ayrı ayrı bakıldığı zaman 680 bin konutumuz yıkıldı ve 170 bin de evimiz, iş yerimiz, depolarımız, ahırlarımız, dile kolay, söylemesi çok kolay, 850 bin bağımsız birim... Haliyle maddi hasar çok fazla, 100 milyar doların üzerinde. Manevi hasarı ölçecek de bir alet daha icat olmadı. Her evde acı tütüyor. Her evde gözyaşı var. Her eve gittiğimizde, hikayeleri dinlediğimizde emin olun teslim ettiğimiz evlerden ayrılırken hep hüzünlenerek, ağlayarak ayrılıyoruz. Unutamadığımız acı hatıralar o kadar çok ki..."