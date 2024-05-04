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        Malatya'da kiraz sineği riskinin tespiti için tuzaklar kuruldu

        Malatya'da coğrafi işaretli dalbastı kirazında sineklerle mücadele edilmesi için hazırlanan tuzaklar asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:12
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        Malatya'da kiraz sineği riskinin tespiti için tuzaklar kuruldu
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        Malatya'da coğrafi işaretli dalbastı kirazında sineklerle mücadele edilmesi için hazırlanan tuzaklar asıldı.

        Yeşilyurt Ziraat Odası Doğan Solmaz, AA muhabirine, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle işbirliği içinde coğrafi işaret tescilli dalbastı kirazında kaliteyi korumak için çalıştıklarını söyledi.

        Feromon tuzakların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderildiğini belirten Solmaz, şunları kaydetti:

        "İlçede 6 bölgeye feromon kiraz sineği tuzaklarını kurduk. Kiraz sineğinin yoğun olarak görülebileceği bölgelerde tuzaklar. Tuzaklar günlük kontrol ediliyor. Tuzaklarda kiraz sineği görülünce çiftçilerimize ilaçlama yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Geçen yıl yaklaşık 1600 ton ilaç üreticiye verdik, bu yılda o civarda ilaç veririz."

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