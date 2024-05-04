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        Malatya'da bandrolsüz sigara üretimi yapan 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesende bandrolsüz sigara üretimi yapan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:51
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        Malatya'da bandrolsüz sigara üretimi yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesende bandrolsüz sigara üretimi yapan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Akçadağ ilçesinde bir evde bandrolsüz sigara üretimi yapıldığı belirlendi.

        Operasyon düzenleyen jandarma, bandrolsüz 10 bin içi doldurulmuş makaron, 740 bin içi boş makaron, 728 kilogram tütün ile 3 makaron makinesi, 1 tütün harman makinesiyle 2 kompresör ele geçirdi.

        Yakalanan 2 şüpheliye işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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