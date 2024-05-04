Malatya'da bandrolsüz sigara üretimi yapan 2 şüpheli yakalandı

Operasyon düzenleyen jandarma, bandrolsüz 10 bin içi doldurulmuş makaron, 740 bin içi boş makaron, 728 kilogram tütün ile 3 makaron makinesi, 1 tütün harman makinesiyle 2 kompresör ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Akçadağ ilçesinde bir evde bandrolsüz sigara üretimi yapıldığı belirlendi.

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