Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde evleri yıkılan Özgür ailesini yeni konutlarında ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, dün Malatya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Özhaseki, temasları kapsamında İkizce Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan evlerine yerleşen Fatma Sema Özgür ve oğlu Mehmet Bozkurt Özgür'ü ziyaret etti.

Aile ile çay içip sohbet eden Özhaseki, "Size Cumhurbaşkanı'mızın selamını getirdim. Eviniz çok güzel olmuş. Güle güle ağız tadıyla oturun." ifadelerini kullandı.

Anne Fatma Sema Özgür, yeni evlerini çok beğendiklerini belirterek Özhaseki'ye, "Allah sizden ve Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Sayenizde çok iyiyiz. Canla başla çalışıyorlar. İşleriniz rast gelsin." diyerek teşekkür etti.

Özhaseki, ziyarette Mehmet Bozkurt Özgür'ün çocukları üniversite sınavına hazırlanan Beren ve 8'inci sınıf öğrencisi Osman Efe'yle de sohbet etti.

Osman Efe'den "Tablete takılıp dersleri aksatmak yok." diyerek söz alan Özhaseki, hemşirelik bölümünü okumak istediğini söyleyen Beren'e "Çok çalışmalısın. Hiçbir başarı tesadüfen gelmez. İnşallah istediğin bölümü tutturursun." diyerek başarı diledi.