Doğanşehir'de yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Dağıtım programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılğın, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Çatı, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı, Ziraat Odası İlçe Başkanı Burhan Tanışık ve üreticiler katıldı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Doğanşehir ilçesinde Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıttıklarını belirterek, "Kıymetli üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu olmasını diliyorum." dedi.

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