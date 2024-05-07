Malatya'da kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ile Y.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Y.K, T.D. ile paranın hesaplarına aktarıldığı M.B. ve F.C.A'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Y.K. ile T.D, kredi kullandırma vaadinde bulundukları Y.G'nin internet bankacılığı hesabından 360 bin lira kredi çekerek parayı farklı hesaplara aktardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.