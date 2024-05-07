Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Y.K. ile T.D, kredi kullandırma vaadinde bulundukları Y.G'nin internet bankacılığı hesabından 360 bin lira kredi çekerek parayı farklı hesaplara aktardı.

        Dolandırıldığını anlayan Y.G'nin polise şikayette bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, Y.K, T.D. ile paranın hesaplarına aktarıldığı M.B. ve F.C.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ile Y.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber

        Benzer Haberler

        Arapgir'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Arapgir'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Şanlıurfa ve Malatya'da çocuklara trafik eğitimi verildi
        Şanlıurfa ve Malatya'da çocuklara trafik eğitimi verildi
        Malatya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Malatya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Malatya'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Malatya'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Malatya'da sağanak etkili oluyor
        Malatya'da sağanak etkili oluyor
        Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Akar, Doğanşehir'de incelemelerde bulundu
        Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Akar, Doğanşehir'de incelemelerde bulundu