Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara eğitim desteği devam ediyor

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından eğitim desteği verilmeye devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesindeki Rönesans Konteyner Kent'te gönüllü eğitimciler tarafından çocuklara 3D robotik otomasyon ve yapay zeka eğitimleri verilerek, el becerileri ve motor gelişimine katkı sunuluyor.

Konteyner kentte kalan 7-14 yaş arası çocuklara TEGV gönüllülerince bilişim, sanat, matematik, fen ve İngilizce eğitimleri veriliyor.

Malatya TEGV Rönesans Konteyner Kent Öğrenim Birimi Yöneticisi Barış Karadaş, depremin ilk zamanlarından bu yana konteyner kentlerde eğitimler vermeye devam ettiklerini dile getirerek, "Malatya'da Teknokent, Malet ve Rönesans konteyner kentlerde eğitim birimimiz var. Konteyner kentlerde ve konteyner kent dışında kalan çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Çocuklara motor becerilerinin gelişimi ve yaratıcılık konusunda eğitimleri gönüllülerimiz veriyor." dedi.

3D robotik otomasyon eğitimi veren Hatice Nur Kaya, çocukların el becerileri, algoritmik düşünme yapıları ve problem çözmelerine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çocuklarla yapay robotik çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Kaya, şöyle devam etti: "Atölyemizde 3D yazıcımız var. Çocuklara tasarım beceri atölyemizde bilgisayarda farklı tasarımlar yaptırıyoruz. Çocukların yapmış oldukları tasarımları üç boyutlu hale getirmek için 3D yazıcımızda çıkarıyoruz. Yazıcıda çıkan tasarımları çocuklarımız istedikleri renge boyayıp hayallerindeki tasarıma ulaşmış oluyor."