"Arapgir peynirli ekmek" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Malatya'nın yöresel lezzetlerinden "Arapgir peynirli ekmek", coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Arapgir peynirli ekmek" için yapılan coğrafi işaret belgesi başvurusunu onayladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yerel kültürün en önemli parçası olan yeme içme alışkanlıklarının turizm destinasyonunun pazarlanmasında önemli enstrümanlardan biri haline geldiğini belirtti.