Malatya'da radyo ve televizyon verici istasyonları tek kulede toplanacak

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesindeki radyo ve televizyon verici istasyonları tek kulede toplanacak.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yıldıztepe'de radyo ve karasal yayın verici istasyonlarının olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Alanın 360 derece hakim bir görüş açısına sahip olduğunu belirten Başkan Taşkın, Yıldıztepe'nin Battalgazi'nin ve Malatya'nın en gözde yerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Yıldıztepe'de radyo ve televizyonların verici istasyonlarının yer aldığını dile getiren Taşkın, şunları kaydetti: