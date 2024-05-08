Pütürge'de Bilim Şenliği düzenlendi

Etkinliğe Belediye Başkanı Mikail Sülük ile akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şenlikte öğrenciler, akademisyenlerle çeşitli deneyler de yaptı.

Tecimen, öğrencilerin yaptıkları çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, gelecekteki bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Pütürge Kaymakamı Ahmet Kasım Tecimen, yaptığı konuşmada, öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak ve onları bilimsel düşünmeye teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

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