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        Malatya'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:20 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:25
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        Malatya'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 tüfek, 1 kılıç, 5 tabanca, 1 susturucu ile 4 kilo 276 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Olayla ilgili A.B. ve E.S, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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