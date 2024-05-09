Battalgazi'de deprem konutlarının yapımı sürüyor

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Gelinciktepe'de yapımı süren deprem konutlarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem konutları alanında devam eden çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Taşkın, kısa sürede yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu belirterek, "Belediye olarak vatandaşlarımızın bir an önce konutlarına geçmesi için tüm gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Hak sahiplerinin konutlarına kısa sürede kavuşması için çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Taşkın, şöyle devam etti: