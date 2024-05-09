Malatya'da AFAD'a ait termosifonları çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Elemendik Mahallesi'nde kurulum aşamasındaki konteynerlerden AFAD'a ait termosifonların çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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