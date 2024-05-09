Kale Kaymakamı Denli'ye ziyaret

Kaymakam Ceyhun Denli ise Gök'e teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Denli'ye teşekkür eden İl Başkanı Gök, çalışmalarında başarılar diledi.

Gök ve beraberindeki heyet, ziyaretlerinde Denli'nin görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Malatya İl Başkanı Gökhan Gök beraberinde Kale İlçe Başkanı Mustafa Avcı ve Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre ile ilçeye yeni atanan Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'ye ziyarette bulundu.

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