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        Hekimhan Kaymakamı Cesur, göreve başladı

        Hekimhan Kaymakamlığına atanan İbrahim Cesur, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:05
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        Hekimhan Kaymakamı Cesur, göreve başladı
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        Hekimhan Kaymakamlığına atanan İbrahim Cesur, göreve başladı.

        Cesur, AA muhabirine, Hekimhan'ın kültürü ve coğrafi yapısıyla ender ilçelerden biri olduğunu belirterek, "Bizler için bu vatanın her yeri kutsaldır. Bu düşünceyle halkımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." dedi.

        1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cesur, ilk ve orta öğreniminin ardından Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

        2016 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde gelir uzman yardımcılığı görevine atanan Cesur, 2023'te Bayburt Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

        Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Adıyaman'da Koordinatör Kaymakam olarak görev de yapan Cesur, evli ve 1 çocuk babası.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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