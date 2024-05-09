Malatya'da iş yerinde kaçak malzemeler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Malatya'da, iş yerinde kaçak malzemeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da, iş yerinde kaçak malzemeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik T.A'ya ait iş yerinde arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 6 akıllı cep telefon, 15 akıllı saat, 27 kablosuz kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
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