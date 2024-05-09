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        Malatya'da iş yerinde kaçak malzemeler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Malatya'da, iş yerinde kaçak malzemeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:12
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        Malatya'da iş yerinde kaçak malzemeler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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        Malatya'da, iş yerinde kaçak malzemeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik T.A'ya ait iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, gümrük kaçağı 6 akıllı cep telefon, 15 akıllı saat, 27 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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