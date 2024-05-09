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        Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı

        Milli boksör Rabia Topuz'u, Malatya'da kırsal mahallede antrenman yaparken yılan ısırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:13
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        Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı
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        Milli boksör Rabia Topuz'u, Malatya'da kırsal mahallede antrenman yaparken yılan ısırdı.

        Milli takım kampından dönen Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine gitti.

        Kırsal alanda koşu gerçekleştiren Topuz'un ayağını yılan ısırdı.

        Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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