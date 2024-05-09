Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı

Milli takım kampından dönen Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine gitti.

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