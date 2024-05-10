Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        İşitme testi sonuçlarını e-Nabız sistemine entegre edecek yazılım geliştirildi

        ORHAN YOLDAŞ - İnönü Üniversitesi Teknopark'ta, işitme testlerinde kullanılan odyometri cihazlarından elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemine entegresini sağlayan yazılım ve sistem geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşitme testi sonuçlarını e-Nabız sistemine entegre edecek yazılım geliştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN YOLDAŞ - İnönü Üniversitesi Teknopark'ta, işitme testlerinde kullanılan odyometri cihazlarından elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemine entegresini sağlayan yazılım ve sistem geliştirildi.

        İnönü Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmanın koordinatörü elektronik haberleşme mühendisi Sinan Yavuz, AA muhabirine, sağlık alanında dijitalleşmeyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Odyometri sağlık raporlarının dijital ortama aktarılamamasının bazı sıkıntılara neden olduğunu dile getiren Yavuz, "Hastaların odyometri sağlık raporlarının e-Nabız sistemine gönderilmesini sağladık. Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği formatta kendi ara yazılımımızla verileri hastane sistemiyle Sağlık Bakanlığının sistemine entegresini gerçekleştirdik. Odyometri cihazları analog olduğu için dijital veri alınamıyordu, biz cihaz üzerinde verileri dijitalleştirdik sonra ara yazılımımızla Bakanlığın sistemine entegrasyonunu yaptık. Kullanıcıları iş yükünden kurtardık." diye konuştu.

        İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Odyolog Aysel Koç da hastalara yaptıkları işlemlerin sonuçlarını "odyogram" ismi verilen kağıda işaretlediklerini dile getirdi.

        Odyograma işledikleri verilerin sonuç olarak hem hastaya verildiğini hem de arşivlendiğini anlatan Koç, "Bu işlemler hem aşırı derecede kağıt sarfiyatına neden oluyor hem de maalesef hastalara verdiğimiz sonuçlar istenmeyen ellerde değiştirilebiliyor. Sonuçlar üzerinde oynama yapılabiliyor. Yıllar önce bu durum bizi çok zor durumda bıraktı, adli vaka oldu." diye konuştu.

        Dijitalleşen dünyada odyogram bilgilerini de artık dijital ortama aktardıklarını belirten Koç, şöyle devam etti:

        "Bu sistemle biz hastaya sonuç vermeden verileri arşivleyebileceğiz, veriler e-Nabız'a düşecek. Hasta istediğinde sonuçları e-Nabız'dan alabilecek, rapor hastaları için büyük bir avantaj. Hastalar rapor alacaklarında ya da farklı bir kuruma gittiklerinde bizden muayene sonuçlarını istiyor, sekreterimiz arşivden tarayarak, belgeleri buluyordu. İş yükü artıyordu. Sanırım bu sistemi ilk biz kuruyoruz, diğer hastanelere de muhtemelen referans olacağız."

        - İnönü Üniversitesinde kullanılmaya başlandı

        Yazılım ve sistemin kullanılmaya başladığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Şükrü Aydın da normal şartlarda yapılan işitme testinin odyogram ismi verilen kağıda döküldüğünü söyledi.

        Hastanın bu kağıdı hekime götürerek işitme testini sonuçlandırdığını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

        "Geliştirilen sistemle bu verileri hastane yönetim sistemine aktarabiliyoruz. Hastalardan mükerrer işitme testi artık istenmeyecek. Verdiğimiz sonucu kaybeden hastalar oluyor ya da uzun takip gerektiren hastalarda çoklu kayıtlar gerekiyor, hastanın dosyası çok büyüyor. Dijital ortama aktarılan işitme testi sayesinde hastalar artık elinde bir işitme testi kağıdıyla dolaşmak zorunda kalmayacak. Uzun dönemde hasta takipleri sırasında kaydedilmiş veriler üzerinden daha ayrıntılı çalışma yapma fırsatı bulacağız, kayıtlı olan veriler üzerinden akademik çalışmalar yapılabilecek. Sağlık Kurulundan gelen hastalarla işitme kaybını farklı bir amaç için kullanacak bazı hastalar bazen kağıt üzerinde sahtecilik işlerine girebilmekte. Artık hasta verileri direkt sisteme girmekte dolayısıyla hastanın verilerle oynamak gibi şansı olmayacak."

        Teknopark Genel Müdürü Hasan Yılmaz ise bünyelerinde çok sayıda firmanın araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunduğunu söyledi.

        Yılmaz, odyometri cihazlarından elde edilen sağlık verilerinin dijital ortama aktarılmasını sağlayan sistemin bünyelerindeki bir firma tarafından geliştirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Tarihte para yerine geçenlere şaşıracaksınız
        Tarihte para yerine geçenlere şaşıracaksınız
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        Milli boksör Rabi Topuz, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındı
        Milli boksör Rabi Topuz, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındı
        Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı
        Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı
        Malatya'da iş yerinde kaçak malzemeler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
        Malatya'da iş yerinde kaçak malzemeler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
        Hekimhan Kaymakamı Cesur, göreve başladı
        Hekimhan Kaymakamı Cesur, göreve başladı
        Kale Kaymakamı Denli'ye ziyaret
        Kale Kaymakamı Denli'ye ziyaret
        Malatya'daki Dünya Kayısı Ticaret Merkezi gazetecilere tanıtıldı
        Malatya'daki Dünya Kayısı Ticaret Merkezi gazetecilere tanıtıldı