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        Malatya'da çilek hasadı başladı

        Malatya'nın Kale ilçesinde üreticiler, kentte yılın ilk çilek hasadını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:57
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        Malatya'da çilek hasadı başladı
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        Malatya'nın Kale ilçesinde üreticiler, kentte yılın ilk çilek hasadını yaptı.

        İlçede birkaç yıl önce kadınların kooperatif kurup çilek üretimine başlamasının ardından yaygınlaşan ürünün ekim alanı her geçen yıl artıyor.

        Yaklaşık 80 dekarlık alanda üretimi yapılan çilekten bu yıl yüksek verim bekliyor.

        Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Bayram Alışık, ilçede üretilen albion çileğin aromasının yüksek olduğunu, çilek üretiminin ek bir gelir olarak çiftçiye katkı sağladığını belirtti.

        Doğanyol ve Akçadağ ilçelerinde de çilek üretimi yapıldığına işaret eden Alışık, "Çilek üretim alanlarını artırmalıyız." dedi.

        Çilek hasadı yapan üreticilerden Mustafa Gökhan ise 2 dönümlük alanda başladığı çilek üretimini 14 dönüme çıkardığını belirterek, "Bu sene güzel verim elde ettik, inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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