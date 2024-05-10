Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Malatya'da minibüs, otomobil ve kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da minibüs, otomobil ve kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        H.V. idaresindeki 44 ACY 482 plakalı minibüs, H.Ü. yönetimindeki 44 AEZ 753 plakalı otomobil, E.Y'nin kullandığı 44 AZ 606 plakalı kamyon, Battalgazi ilçesi Buhara Bulvarı'nda çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız

        Benzer Haberler

        Doğanşehir'de Trafik Haftası etkinliği yapıldı
        Doğanşehir'de Trafik Haftası etkinliği yapıldı
        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da eğitim sendikalarından okul müdürünü...
        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da eğitim sendikalarından okul müdürünü...
        Malatya'da çilek hasadı başladı
        Malatya'da çilek hasadı başladı
        İşitme testi sonuçlarını e-Nabız sistemine entegre edecek yazılım geliştiri...
        İşitme testi sonuçlarını e-Nabız sistemine entegre edecek yazılım geliştiri...
        Milli boksör Rabi Topuz, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındı
        Milli boksör Rabi Topuz, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındı
        Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı
        Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı