Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Malatya'da minibüs, otomobil ve kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Malatya'da minibüs, otomobil ve kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
H.V. idaresindeki 44 ACY 482 plakalı minibüs, H.Ü. yönetimindeki 44 AEZ 753 plakalı otomobil, E.Y'nin kullandığı 44 AZ 606 plakalı kamyon, Battalgazi ilçesi Buhara Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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