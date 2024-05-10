Kale'de öğrenim gören öğrenciler bilim ve sanat merkezini ziyaret etti
Malatya'nın Kale ilçesindeki ilkokul öğrenciler bilim ve sanat merkezini ziyaret etti.
Malatya'nın Kale ilçesindeki ilkokul öğrenciler bilim ve sanat merkezini ziyaret etti.
Kale ilçesindeki ilkokul öğrencileri bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip, araştırma ve buluşlara katılma, bilime ve bilimsel buluşlara ilgi duymaları amacıyla Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezi'nde Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Coğrafya, Müzik, Resim, Teknoloji ve Tasarım gibi sınıflarını gezerek keşfetme fırsatı yakaladığını söyledi.
Öğrencilerin merkezde yapılan deneyleri ve müzik dersine eşlik etme fırsatı yakalayarak eğlenceli zaman geçirdiğini aktaran Bulut, programda emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür etti.
Programa 75 ilkokul öğrencisi katıldı.
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