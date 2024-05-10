Kale'de öğrenim gören öğrenciler bilim ve sanat merkezini ziyaret etti

Malatya'nın Kale ilçesindeki ilkokul öğrenciler bilim ve sanat merkezini ziyaret etti.

Kale ilçesindeki ilkokul öğrencileri bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip, araştırma ve buluşlara katılma, bilime ve bilimsel buluşlara ilgi duymaları amacıyla Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezi'nde Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Coğrafya, Müzik, Resim, Teknoloji ve Tasarım gibi sınıflarını gezerek keşfetme fırsatı yakaladığını söyledi.