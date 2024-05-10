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        Malatya'da büyükbaş kurbanlık satış fiyatı belirlendi

        Malatya'da Kurban Bayramı'nda satılacak büyükbaş hayvanların kilogram fiyatı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:07
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        Malatya'da büyükbaş kurbanlık satış fiyatı belirlendi
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        Malatya'da Kurban Bayramı'nda satılacak büyükbaş hayvanların kilogram fiyatı açıklandı.

        Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, birlik binasında düzenlediği toplantıda, 2024 yılı büyükbaş kurbanlık satış fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

        Taneli, girdi maliyetlerinin yükseldiğini ve kurbanlık fiyatların da arttığını belirterek, "Büyükbaş kurbanlıklarda canlı kilogramı 220 ile 250 lira olarak belirledik. Bu yıl en randımanlı birinci sınıf tosun canlı kilogram fiyatı 250 lira, randımanı yüzde 50 ve daha düşük tosunun canlı kilogram fiyatı 240 lira, birinci sınıf düve canlı kilogram fiyatı 230 lira, birinci kalite ineğin canlı kilogram fiyatı ise 220 lira olarak yaptığımız istişare neticesinde belirledik." diye konuştu.

        Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer ise kurbanlık kesim fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:

        "Geçen sene büyükbaş hayvan kesimi 2 bin liraydı. 2 bin lira da pay olmak üzere 4 bin liraydı. Bu sene bazı illerde fiyatların 8-9-10 bin lira aralığında olduğunu söyledik. Tabii biz de Malatya'mızın geçirmiş olduğu bu afetlerin bu sıkıntıdan dolayı 8 bin lira diye düşünüyoruz. Tabii bu 8 bin lira boğazlayıp, 7 pay edip kurban sahibine teslim etmek şeklinde olacak. Küçükbaşı da 700-800 lira arası bir kesim fiyatı belirledik."

        Süt Üreticileri Birliği Aziz Kurtoğlu ise damızlık hayvan ile damızlık vasfını yitirmeyen hayvanların kurbanlık olarak kesilmemesi gerektiğini hatırlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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