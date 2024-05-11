Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da devrilen yolcu minibüsündeki 12 kişi yaralandı

        Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da devrilen yolcu minibüsündeki 12 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.

        T.N. (33) idaresindeki 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunun Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan 1'i çocuk, 12 kişi yaralandı.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören N.K'nin (40) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Hamas'tan müzakere açıklaması
        Hamas'tan müzakere açıklaması
        "İsrail uluslararası hukuku ihlal etmiş olabilir"
        "İsrail uluslararası hukuku ihlal etmiş olabilir"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Malatya'da yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz'un tedavisi sürüyor
        Malatya'da yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz'un tedavisi sürüyor
        Kale'de Trafik Haftası etkinliği yapıldı
        Kale'de Trafik Haftası etkinliği yapıldı
        Malatya Valisi Yazıcı'dan Anneler Günü mesajı
        Malatya Valisi Yazıcı'dan Anneler Günü mesajı
        Kale Belediye Başkanı Özbay, Kaymakam Vekili Denli'yi ziyaret etti
        Kale Belediye Başkanı Özbay, Kaymakam Vekili Denli'yi ziyaret etti
        Malatya'da büyükbaş kurbanlık satış fiyatı belirlendi
        Malatya'da büyükbaş kurbanlık satış fiyatı belirlendi
        Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı