Başkan Sami Er'den Anneler Günü mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Er, mesajında, annelerin karşılıksız sevginin timsali olduğunu belirterek, insanın en değerli varlığının annesi olduğunu ifade etti.

Annelerin her zaman baş tacı olduğuna vurgulayan Er, "Karşılıksız sevgi, şefkat ve merhametle bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan annelerimiz en değerli varlıklarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Er, annelerin hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin adı olduğunu aktararak, şunları kaydetti: