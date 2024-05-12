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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:50
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Uraloğlu Malatya Havalimanı'nda il protokolünce karşılandı.

        Bakan Uraloğlu'nun konvoyunun kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 3 minibüsten oluştuğu görüldü.

        Uraloğlu'nu valilik önünde ise Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök ile diğer protokol üyeleri karşıladı.

        Valilik ziyaret defterini imzalayan Uraloğlu, daha sonra valilikte düzenlenen ve bakanlığa bağlı birimlerle ilçe belediye başkanlarının da katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Girişinde gazetecilerin görüntü almasına izin verilen toplantı basına kapalı sürdü.

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