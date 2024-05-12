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        Bakan Uraloğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya için çok daha iyisini yapma gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:42 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:42
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        Bakan Uraloğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya için çok daha iyisini yapma gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

        Bakan Uraloğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Namık Gören ve partililerle bir araya geldi.

        Burada konuşan Uraloğlu, Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Ev sahipliğinden dolayı partililere teşekkür eden Uraloğlu, Malatya'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini anımsattı.

        Depremin üzerinden bir yılı aşkın sürenin geçtiğini hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "6 Şubat'ta rahmetli olan kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize, milletimize başsağlığı diliyorum. Bir taraftan hayat devam ediyor. Elbette bundan çıkaracağımız sonuçlar var ama istikbale bakışımız da mutlaka değişmeyecek. Ona yönelik yapmamız gerekenleri de beraber yapacağız. Bir genel seçim geçtik. Sonra yerel seçimleri gerçekleştirdik. Malatya'nın duruşu bizim için kıymetli gerçekten. Seçilen Sami Er (Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı) kardeşimiz inşallah bütün ekibiyle beraber, il başkanımız, milletvekillerimiz, biz de destek vereceğiz. İlçe başkanlarımız, bütün teşkilatımızla beraber kendisine destek vereceğiz. İnşallah Malatya'mız için çok daha iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Malatya gerçekten bunu hak ediyor. Biz de hep beraber bu yoldan inşallah ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın buraya verdiği bir kıymet, bir değer var. Biz de o yolda devam etmiş olacağız."

        Bugünün Anneler Günü olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Bütün annelerin gününü kutluyorum. Allah onlara inşallah hayırlı, uzun ömür versin." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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