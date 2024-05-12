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        Malatya'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için yürüdü

        Malatya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli anneler için gerçekleştirilen yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 18:47 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:47
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        Malatya'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için yürüdü
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        Malatya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli anneler için gerçekleştirilen yürüyüş düzenlendi.

        Kudüs Kardeşli Platformunca Kanalboyu Caddesi'nde başlayan yürüyüş Kernek Meydanı'nda sona erdi.

        Pankartlarla yürüyen kadınlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Grup adına açıklama yapan Ayşe Bağcı, bütün mazlum coğrafyalarda annelerin gözleri yaşlı, kalpleri acı ve özlem dolu olduğunu söyledi.

        Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 9 bin 220 annenin öldürüldüğünü, 7 bin annenin ise 14 bin çocuğunu kaybettiğini aktaran Bağcı, şöyle konuştu:

        "En büyük acıları yaşan Gazzeli anneler. Cennet ayaklarının altında olan kutsal anneler 7 aya aşkındır her türlü hakları ihlal edilen evlatları elinden alınan gözyaşı yerine kan akıtan Gazzeli anneler. Gazze'de anne olmak, öyle sıradan kolay bir şey değil zira Gazzeli anneler, doğmayan Meryemlerini Rablerinin dergahına adayan kahraman annelerdir. Her gece çocuklarının, ellerine ve ayaklarına isimlerini yazarak onları şehadete hazırlayan sabır timsali annelerdir."

        Filistinli annelerin, çocuklarının cansız bedenlerini örtecek kefen bulamadıklarını belirten Bağcı, "Bizler çocuklarımıza çeşit, çeşit, yemekleri servis ederken Gazze'deki anneler açlıktan ağlayan çocuklarını avutacak bir parça ekmek, bir yudum su bulamıyorlar. Bizler çocuklarımıza çeşit çeşit yemeleri servis ederek, Gazzeli anneler açlıktan ağlayan çocuklarını avutacak bir parça ekmek, bir yudum su bulamıyorlar." ifadelerini kullandı.

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