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        Malatya'da horoz dövüştüren 9 kişiye 57 bin 825 lira ceza

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştüren 9 kişiye 57 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:53
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        Malatya'da horoz dövüştüren 9 kişiye 57 bin 825 lira ceza
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştüren 9 kişiye 57 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Büyük Hüseyin Bey Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin çatı katında horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 9 kişiye 57 bin 825 lira idari para cezası uyguladı.

        Operasyonda, kumar parası 2 bin lira ile 2 horoza da geçici olarak el konuldu.

        Söz konusu adreste kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan A.S.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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