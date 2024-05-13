Malatya'da trafik kazasında 1 kişi öldü

O.Ö. (39) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen tır, Arapgir-Malatya kara yolunun Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen R.F.D'nin kullandığı oto çekicisi ile çarpıştı.

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