Malatya'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Malatya'nın Arguvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
O.Ö. (39) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen tır, Arapgir-Malatya kara yolunun Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen R.F.D'nin kullandığı oto çekicisi ile çarpıştı.
Kazada R.F.D. yaşamını yitirdi.
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