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        Malatya'da Meslekler ve Hukuk Çalıştayı düzenlendi

        Malatya'da, İnönü Üniversitesi Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından Meslekler ve Hukuk Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 20:57 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:59
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        Malatya'da Meslekler ve Hukuk Çalıştayı düzenlendi
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        Malatya'da, İnönü Üniversitesi Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından Meslekler ve Hukuk Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, mülki idare amirinin her konuda değerlendirme, önemini ve ardını hesaplama yetisi olması gerektiğini belirtti.

        Özdemir, bunun birçok kurumun mevzuatıyla yüz yüze kalması dolayısıyla edinmiş olduğu tecrübenin tezahürü olduğunu söyledi.

        Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak ise Türk milletinin köklü bir millet olduğunu devlet geleneğinin de bin yıllara dayandığını kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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