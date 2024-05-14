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        Malatya'da telefon dolandırıcılığı polisin müdahalesiyle önlendi

        Malatya'da 1 milyon liralık dolandırıcılık polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:05
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        Malatya'da telefon dolandırıcılığı polisin müdahalesiyle önlendi
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        Malatya'da 1 milyon liralık dolandırıcılık polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

        Kendisini gayrimenkul danışmanı olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişiyle görüşerek, çeşitli bahanelerle hesaplarına para talebinde bulundu. Bunun üzerine müşteki, altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gitti.

        Bu sırada kentte kuyumculara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müştekinin sürekli telefonla konuşmasından şüphelendi.

        Yapılan görüşmede müştekinin kendisini arayan ve gayrimenkul danışmanı olarak tanıtan kişiye 610 bin lira ve 170 gram altın göndereceğini öğrendi.

        Ekipler, duruma müdahale ederek müştekinin parayı göndermesini engelledi.

        Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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