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        Malatya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:25 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:28
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        Malatya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        H.B. (52) yönetimindeki 44 NF 904 plakalı otomobil, Seyituşağı Mahallesi'nde yaklaşık 140 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle araçtan çıkarılan sürücü ve yanındaki C.B. (88) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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