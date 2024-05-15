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        Malatya'da yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz taburcu edildi

        Malatya'nın Akçadağ ilçesi kırsalında geçen hafta antrenman yaparken yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılan milli boksör Rabia Topuz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:40
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        Malatya'da yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz taburcu edildi
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesi kırsalında geçen hafta antrenman yaparken yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılan milli boksör Rabia Topuz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile 8 Mayıs'ta Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisinde koşu gerçekleştirirken ayağını yılan ısıran milli boksör Rabia Topuz'un Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

        Topuz, bir haftalık tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yoğun Bakım Yandal Uzmanı Doç. Dr. Zeliha Korkmaz Topuz, şunları kaydetti:

        "Hastamız yılan ısırması hikayesi ile hastanemize geldiğinde yılan zehrinin sistematik bulguları başlamıştı. Genel durumda tansiyon düşüklüğü ve kusma mevcuttu. Takipte hastaya semptomatik tedavi ve yılan antiserumu (panzehir) yapıldı. 7 gün yoğun bakımda tedavi ettiğimiz hastamızı dahiliye servisine devrettik. Dahiliye servisimizden de bugün şifa ile hastamız taburcu oldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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