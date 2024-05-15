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        Arapgir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı

        Malatya'nın Arapgir ilçesinde Gençlik Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:53
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        Arapgir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
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        Malatya'nın Arapgir ilçesinde Gençlik Haftası kutlandı.

        Kutlamalar kapsamında Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ergül Bay tarafından çelenk sunuldu.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor Müdürü Ergül Bay, 19 Mayıs 1919 tarihinin önemine dikkati çekerek, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarihin önemli olduğunu söyledi.​​​​​​​

        Törene Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem ve kurum amirleri katıldı.

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