Malatya'da Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi

Malatya'da Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencileri tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yaptığı konuşmada, engellilerin hayata sarılarak mutlu bir ömür geçirmeleri için çalışıp çözümler üretmenin en önemli sorumluluklarının başında geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Engelli kardeşlerimiz son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına ve siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Demek ki engellilik herhangi bir zorluk karşısında pes etmek değil, aksine onu aşmak için mücadele etmektir. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, daha fazla sosyal sorumluluk üstlenmeleri şüphesiz aziz milletimizin gönül bağlarını güçlendirecek, milletimizin bu gücü de devletimizin gücü olarak tezahür edecektir."