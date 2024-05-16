Malatya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Malatya'da İnönü Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Üniversite yerleşkesinde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'i protesto eden sloganlar attı, Filistin'e destek vermek amacıyla çadır kurdu.

Etkinliğe katılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren ve Filistin'e destek veren öğrencilere teşekkür etti.

Tuncel, şöyle konuştu:

"İnsan ideali ve derdi olandır, ideali olanın derdi olmadan hayat yaşaması mümkün değildir. Zulmün bu kadar büyük olduğu, dünyanın her tarafında zulmün bir şekilde kendini gösterdiği bir dönemde insanın derdinin olmaması mümkün değil. Müslümanın derdinin olmaması mümkün değil. Dert sahibi olan, o derdin atlatılması için gerekenleri yapar. Bazen pasif bir direniş ama çoğu zaman aktif bir direniş gerçekleştirmesi gerekiyor.