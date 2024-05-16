Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 16 Mayıs 2001'de CASA tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker için anma töreni düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı İsmail Ayvalı, askeri uçağın düştüğü kayısı bahçesinde yaptırılan anıttaki törende, bundan tam 23 yıl önce 34 kahramanın şehit olduğu yerde bulunduklarını söyledi.

Ülkesi, vatanı, milleti, bayrağı, dini uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitleri saygı, şükran rahmet ve minnetle andığını belirten Ayvalı, şöyle konuştu:

"Acımız çok büyük, hüznümüz dağlar kadar ama boynumuzu bükmüyoruz. Kor ateş de olsa hüznümüzü yüreğimize gömecek, gözyaşlarımızı içimize akıtacak, hainleri de sevindirmeyeceğiz. Hainler bilsinler ki kendi karanlıklarında eriyip gidecekler, kendi kanlarında boğulacaklardır. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık, olmayacağız. Teröre teslim olmadık hiçbir zaman da teslim olmayacağız. Ülkemizi köşeye sıkıştırmak isteyen tüm dünyaya haykırıyoruz ki ülkemiz sahipsiz değildir. Bu vatana kan veren, can veren yiğitlerimiz, şehitlerimiz var oldukça kimse bizi yok edemez. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Biz inanıyoruz ki şehitler ölmez onlar rabbimin katında diridirler."