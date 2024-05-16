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        "Asrın felaketi"nin etkilediği Malatya'da Hyundai-TEV Anaokulu açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptırılan Hyundai-TEV Anaokulu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:56
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        "Asrın felaketi"nin etkilediği Malatya'da Hyundai-TEV Anaokulu açıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptırılan Hyundai-TEV Anaokulu törenle açıldı.

        Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, Karşıyaka Mahallesi'nde yaptırılan 4 derslikli anaokulunun açılış töreninde, depremde hayatını kaybedenleri saygıyla anarak ailelerine baş sağlığı diledi.

        Hyundai olarak 30 yılı aşkın süredir üretim, ihracat ve istihdam yoluyla kardeş ülke Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduklarını ayrıca ülkenin gelecekteki yeteneklerini yetiştirmek için eğitimi desteklemeye odaklandıklarını belirten Sangsu Kim, şunları kaydetti:

        "Ancak bugün umudun tekrardan yeşerdiği ve bu harika ülkenin geleceği olan çocuklarımıza daha büyük umutlarla bakabileceğimiz bir gün. Eğitim, bir toplumun gelişimi için en temel gereksinimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sarsıcı felaketin ardından hepimizin bir bütün olarak oluşturduğu gücü görmek ve Malatya'da çocuklarımızın eğitim almaları için inşa ettiğimiz bu okulun açılışında bulunmak bizi gururlandırıyor. Umuyoruz ki Hyundai-TEV Anaokulu çocukların eğitimi için mükemmel bir yuva haline gelir ve aileler iyi öğretmenleri tarafından yetiştirilip Türkiye'nin geleceğine yön verecek bireyleri olmanın gururunu yaşarlar."

        Hyundai olarak bölgeye destek vermekten ve projenin içinde yer almaktan onur duyduklarını ifade eden Sangsu Kim, "Gelecekte de Türkiye'nin genç yeteneklerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın gelecekte her zaman gülmesi ve mutlu olmasını dilerim." dedi.

        - "Vakıfımızın varlık nedeni eğitimde fırsat eşitliğidir"

        TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise güzel bir dayanışmanın ürünü olarak ortaya çıkan okulun açılışını yaptıklarını söyleyerek, "Vakıfımız bugüne kadar 300 bin civarında burs vermiştir ve yurt dışında da 2 binin üzerinde yüksek lisans bursu vermektedir. Bu arada meslek liselerine burs vermekte üstün başarı ve sanat bursları da vermektedir. Vakıfımızın varlık nedeni eğitimde fırsat eşitliğidir." diye konuştu.

        Tekbaş, vakıflarının doğal afetlerin etkilediği illerde eğitime destek verdiğini anlatarak, "Türkiye'yi gelecek yüzyıllara taşıyacak nesil bu okullardan çıkacak öğrencilerdir, yüzümüzün akıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise 6 Şubat 2023'teki depremlerden kentin çok fazla etkilendiğini, afetin kötü sonuçlarını yavaş yavaş ortadan kaldırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bu dünyada yapılacak herhalde en özel, en güzel işlerden bir tanesi okul yapmak. İnşallah buradan yetişecek çocuklarımız depremi asla hatırlamayarak bu ülkeye, bu memlekete, bu şehre hizmet edecekler. Biz depremin yaralarını hep birlikte sarmaya gayret ediyoruz. Birlik ve beraber İçerisinde Malatya'yı, Doğanşehir'i en kısa sürede eskisinden daha güzel hale getireceğiz. Buna inancımız tam."

        Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

        Daha sonra protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        ​​​​​​​Programa, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai Assan Satış Direktörü Jong Weon Choi, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ve diğer ilgililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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