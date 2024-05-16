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        Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Malatya merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:19 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:19
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        Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Malatya merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini "uzlaştırmacı avukat ve posta memuru" olarak tanıtarak 15 kişiyi icra dosyalarının olduğuna inandırıp dolandıran zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, 15 kişiden 11 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için Malatya merkezli İzmir, Denizli, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerindeki aramada dijital materyallere el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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