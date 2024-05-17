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        Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner güven tazeledi

        Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:54
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        Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner güven tazeledi
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        Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkanlığa seçildi.

        Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Faaliyet, denetim kurulu raporları ve bilançonun ibra edilmesinin ardından seçime gidildi.

        Tek listeyle gidilen seçimde Güner, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

        Güner, yaptığı konuşmada 1989 yılında merhum Haydar Karaduman'ın kurucu başkanlığında cemiyeti kurduklarını hatırlattı.

        Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentin büyük hasar gördüğünü belirten Güner, basın kuruluşlarının bulunduğu binalarının da depremde hasar gördüğünü söyledi.

        Basın kuruluşları için oluşturulan konteynerlerde faaliyetin devam ettiğini dile getiren Güner, "Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Medya-İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Basın İlan Kurumu gibi kurumlara Malatya'daki basına destek olmaları için çağrıda bulunduk. Basın İlan Kurumu yazılı basının ihtiyaç duyduğu malzemeleri karşıladı. Deprem bölgesinde çalışan ve çadırda bulunan arkadaşlara çeşitli desteklerde bulundukları için onlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun kurucu üyesi olduğunu aynı zamanda da Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonunu kuran bir cemiyet olduklarını hatırlatan Güner, "Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde de Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nu, cemiyet olarak daha aktif hale getirerek merkezini Malatya yapmayı düşünüyoruz. Bir arkadaşımız 18 ilin bağlı olduğu Malatya'dan Hakkari'ye kadar olan illerin basın sorunlarıyla ilgilenecek. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Malatya Şubesi kurulması da 20 gün içinde netlik kazanacak. Malatya'da çalışan spor muhabirlerini oraya üye yapmaya başladık, burayı genç bir ekibe teslim edeceğiz." ifadelerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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