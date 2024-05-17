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        Malatya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:55
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        Malatya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Malatya’nın Kale ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.Ü. idaresindeki 23 EK 272 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunda Kale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle refüje çarptı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki R.B, H.D, A.M.F. ve Y.F, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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