Malatya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya’nın Kale ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.Ü. idaresindeki 23 EK 272 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunda Kale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle refüje çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki R.B, H.D, A.M.F. ve Y.F, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
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