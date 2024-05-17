İnönü Üniversitesinde Bilim Şenliği düzenledi

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezince öğrencilere yönelik Bilim Şenliği düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aziz İlhan, 13-17 Mayıs'ta öğrenciler için etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere okuryazarlık becerilerini kazandırmayı amaçladıklarını aktaran İlhan, "Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte birçok çalışma gerçekleştirdik. Bilim Şenliği etkinliği programı kapsamında katılım sağlayan öğrencilerimize STEM atölyesi, akıl yürütme etkinlikleri, teknoloji kodlama eğitimleri, yapay zeka uygulamaları, dijital oyun tasarımı, web tasarım v.b. eğitimleri bir hafta boyunca sunmaya çalıştık." diye konuştu.