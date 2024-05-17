Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        İnönü Üniversitesinde Bilim Şenliği düzenledi

        Malatya'da, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezince öğrencilere yönelik Bilim Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnönü Üniversitesinde Bilim Şenliği düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezince öğrencilere yönelik Bilim Şenliği düzenlendi.

        İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aziz İlhan, 13-17 Mayıs'ta öğrenciler için etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Öğrencilere okuryazarlık becerilerini kazandırmayı amaçladıklarını aktaran İlhan, "Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte birçok çalışma gerçekleştirdik. Bilim Şenliği etkinliği programı kapsamında katılım sağlayan öğrencilerimize STEM atölyesi, akıl yürütme etkinlikleri, teknoloji kodlama eğitimleri, yapay zeka uygulamaları, dijital oyun tasarımı, web tasarım v.b. eğitimleri bir hafta boyunca sunmaya çalıştık." diye konuştu.

        Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Sibel Çolak Küçük ise amaçlarının çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak olduğunu belirtti.

        Bilim Şenliği kapsamında teknoloji ve beceri amaçlı kullanılan 4 atölye, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu. 100 öğrencinin davet edildiği şenlikte öğrenciler 25'şerli gruplar halinde STEM, kodlama ve akıl yürütme çalışmalarından yararlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        'Ares'in öldürülmesi davasında karar
        'Ares'in öldürülmesi davasında karar
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Malatya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Malatya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Malatya'da temsili askerlik töreni düzenlendi
        Malatya'da temsili askerlik töreni düzenlendi
        Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner güven tazeledi
        Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner güven tazeledi
        Malatya'da şap hastalığına karşı ücretsiz 185 bin doz aşı uygulandı
        Malatya'da şap hastalığına karşı ücretsiz 185 bin doz aşı uygulandı
        Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
        Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
        Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı