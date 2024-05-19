Malatya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Malatya'nın Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Doğanşehir'de Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Doğanşehir Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu, ardından öğrenciler şiir okudu.

Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği kutlamalar, halat çekme, çuval ve yumurta taşıma gibi oyunların oynanmasıyla sürdü.

Boks, güreş ve jimnastik sporcularının gösteri yaptığı kutlamalara, Kaymakam Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Bayram, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Hekimhan

Hekimhan'da ise ilçe stadında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hamza Hazar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 105 yıl önce kurtuluş mücadelesi için Samsun'a geldiği günü gençlere armağan ettiğini vurguladı.