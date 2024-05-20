Malatya'da 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi

Aramada 541 koli içerisinde içi boş 5 milyon 410 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan bir tırda arama yaptı.

Malatya'da tırda 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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