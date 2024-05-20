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        Malatya'da 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi

        Malatya'da tırda 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:12 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:12
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        Malatya'da 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi
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        Malatya'da tırda 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan bir tırda arama yaptı.

        Aramada 541 koli içerisinde içi boş 5 milyon 410 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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