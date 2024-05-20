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        Malatya'da Yeşilevler Sitesi alanına 708 konut yapılacak

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alması nedeniyle yıkılan Yeşilevler Sitesi'nin bulunduğu alana 708 konutun inşa edileceğini ve projenin ihale sürecinde olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:39 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:39
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        Malatya'da Yeşilevler Sitesi alanına 708 konut yapılacak
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        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alması nedeniyle yıkılan Yeşilevler Sitesi'nin bulunduğu alana 708 konutun inşa edileceğini ve projenin ihale sürecinde olduğunu belirtti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ölmeztoprak, Bostanbaşı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ölmeztoprak, Bostanbaşı'ndaki rezerv alanların Akkent Sitesi ile sınırlı kalmaması için çalışmaların sürdüğünü, bölgenin gerek rezerv alanı olarak gerekse yerinde dönüşüm projeleriyle yeniden imar ve ihya edileceğini ifade etti.

        Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde hasar alması nedeniyle yıkılan Yeşilevler'e dikkat çeken Ölmeztoprak, burası için 708 konut projesinin hazırlandığını ve projenin ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

        Kent genelindeki yıkımlarda gelinen son duruma işaret eden Ölmeztoprak, 36 bin yapıdan 29 bin 810'unun yıkım işlemlerinin tamamlandığını, geriye kalan 6 bin 190 yapıdan yaklaşık 3 bin 500'ünde ise yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle beklemede olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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