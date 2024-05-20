Malatya'da Yeşilevler Sitesi alanına 708 konut yapılacak

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alması nedeniyle yıkılan Yeşilevler Sitesi'nin bulunduğu alana 708 konutun inşa edileceğini ve projenin ihale sürecinde olduğunu belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ölmeztoprak, Bostanbaşı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ölmeztoprak, Bostanbaşı'ndaki rezerv alanların Akkent Sitesi ile sınırlı kalmaması için çalışmaların sürdüğünü, bölgenin gerek rezerv alanı olarak gerekse yerinde dönüşüm projeleriyle yeniden imar ve ihya edileceğini ifade etti.