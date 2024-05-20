Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen sergiye Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.