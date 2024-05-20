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        Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı

        Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) 91'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:35
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        Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı
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        Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) 91'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı.

        Malatya Park AVM'de açılan sergide, yolcu taşımacılığında kullanılan uçak tipleri, yerli ve milli savunma sanayi uçaklarının maketleri yer alırken, havalimanı isleyişi hakkında bilgiler verildi, kullanılan aletler tanıtıldı.

        Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen sergiye Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı.

        DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğünce açılan sergi yarın da ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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