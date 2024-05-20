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        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:15 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:15
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        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve suç örgütlerine silah temini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan bir otobüs firmasına ait araçta yapılan aramada, 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, S.K. ve A.C, silah kaçakçılığı iddiasıyla çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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